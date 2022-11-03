Тамара Глоба дала прогноз на ноябрь: Скорпионов ждут важные события, а Овнов — потери

Ноябрь – месяц водного знака Скорпиона. В этом году он оправдает свои мятежные качества. В этом же месяце нас ждет и лунное затмение. Тотальное затмение произойдет 8 ноября в 20:00. Это явление отразится событиями, которые принесут важные повороты. Они продлятся в своем критическом варианте до конца ноября-начала декабря. Овен:

События требуют вашего повышенного внимания и контроля ко всему, что происходит вокруг вас. Будьте внимательны за рулем. Возможны потери и расходы, особенно в первой половине месяца и в дни затмения. Вторая половина месяца принесет отдачу. Возможны путешествия, интересные предложения вдали от дома, любовь и успех. Также вас окружат вниманием близкие, но дорог будет очень много.

Телец:

Ноябрь – это период, когда вы будете уделять повышенное внимание к своим партнерам. Как личным, так и деловым. Это время, когда необходим контроль к своему здоровью. Не спорьте с окружающими. Постарайтесь в период затмения не поссориться с близкими на пустом месте. Упрямство приведет к неприятным событиям. Вокруг ваших дел возникнут споры. Во второй половине месяца можно рассчитывать на помощь друзей. Также будут расходы накоплений.

Близнецы:

Ноябрь принесет повышенное внимание к личным делам. Возможны конфликты с коллегами. Споры вокруг вашей работы достигнут пика с 6 по 11 ноября. За спиной возникнут ситуации, которые могут подорвать здоровье. Вероятны потери, кражи. В конце месяца необходимо беречь семью и отложить путешествия.

Рак:

Для Рака ноябрь – период весьма удачный. Несмотря на трудности, в этом месяце вас ждет творческий подъем, период, когда ваше слово будет иметь вес. Это хорошее время во всех смыслах, даже в критический период. Также это время возвращения старых связей и контактов. Впрочем, со многими вы можете расстаться. Потерять друзей или планы. События могут раскручиваться быстро: короткие проекты будут иметь успех.

Лев:

Это время обратить внимание на вопросы карьеры и жилья. Возможны перемены в карьере. Необходимо беречь родителей. В этом месяце будут и проблемы с личной жизнью. Вторая половина месяца – период творчества. Вы преуспеете во многих планах.

Дева:

Этот месяц принесет много суеты и проблем с работой. Главные события, которые будут вас волновать – это время, которое касается периода, вокруг затмения. Вам будет казаться, что вам трудно разорваться на проблемы. Необходимо проявить выдержку и самоконтроль. Во второй половине месяца много внимания будет уделено вопросу жилья.

Весы:

Этом месяц перемен. Неожиданно возникнут потери. Придется делать вложения, ремонты. В этом месяце будет и возможность восстановить старые связи, но это период середины Ноября. В конце месяца будет успех вдали от дома.

Скорпион:

В этом месяце много важных событий будет связано с любовью, работой и творчеством. Ваше слово будет иметь успех, но будут и споры, конфликты. В семье могут возникнуть трудности. Все внимание будет уделяться вашему вкусу, что принесет возможности заработка и реализации планов.

Стрелец:

Месяц двойственный. В первой половине повышенное внимание к работе. Стоит быть внимательным к сотрудникам, возможна смена коллектива. Вероятны потери и кражи. Во второй половине месяца ожидается успех: ваши слова, дела и обаяние сыграют большую роль в решение многих вопросов. В конце месяца ожидайте конфликтов с противниками.

Козерог:

Старые друзья вернутся, и будут поддерживать вас, но в тоже время вы можете потерять кого-то из близких. Возникнут трудности в работе и путешествиях. Во второй половине месяца стоит обратить внимание на рабочие дела.

Водолей:

Все вопросы будут крутиться вокруг карьеры и жилья. Вернутся и вопросы, связанные с прежними делами и успехами. Вполне возможны критические перемены. Будет и хорошая возможность заработка. Люди будут готовы поддержать вас материально. Во второй половине месяца стоит положиться на друзей, не отказываться от помощи.

Рыбы: