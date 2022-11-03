Глава Коми сообщил о гибели сыктывкарца в ходе специальной военной операции

Владимир Уйба сообщил о гибели еще одного бойца из Коми, который принимал участие в СВО — сыктывкарца Владимира Оплеснина. Об этом глава региона рассказал в своем видеообращении.

Ефрейтор Росгвардии Владимир Оплеснин родился в столице Коми. С 2014 года он проходил службу по контракту. В сентябре 2022 года он отправился в Чеченскую республику, а затем был переброшен на территорию СВО. На страже родины он служил стрелком взвода оперативного назначения.