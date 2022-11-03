Врач рассказал, можно ли есть продукты после срезания с них плесени

Заплесневевшая пища токсична, ее употребление может привести к тяжелому заболеванию печени, предупредил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. В интервью радио Sputnik он уточнил, опасно ли есть продукт, с которого удалена плесень.

Плесень, которая может появляться на продуктах, не только портит их внешний вид и вкусовые качества, но и содержит опасные для организма вещества, отметил в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Продукты, в которых начинает размножаться любая плесень, становятся источниками микотоксинов (токсичные вещества природного происхождения, – ред.), в том числе афлатоксинов (одни из наиболее ядовитых микотоксинов, – ред.). То есть плесень выделяет токсины, которые пропитывают продукт. Микотоксины практически не разлагаются при термической обработке – варка, жарка от них не избавляет. Эти токсины вызывают отравление. Самый большой вред, который могут причинить афлатоксины, – вызвать достаточно тяжелое заболевание печени, первичный рак. Это заболевание, к сожалению, пока очень плохо лечится, по факту оно смертельно", – сказал Владимир Болибок.

По его словам, большое количество афлатоксинов может скапливаться в зерновых и бобовых культурах. Опасно игнорировать плесень на горохе, фасоли, арахисе, кофе и какао, добавил врач.

Если с продукта можно срезать плесень, это не значит, что и от токсинов тоже можно избавиться, продолжил он.