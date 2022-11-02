2 ноября в Администрации Главы Республики Коми торжественно наградили артистов, ученых, писателей и педагогов.
Первый зампред правительства региона Эльмира Ахмеева вручала награды заслуженным деятелям. Также каждому награжденному полагается премия в сто тысяч рублей.
В Правительстве Коми прошло награждение деятелей культуры и искусства
- 21:23 2 ноября
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- Никита Чернов
Фото с сайта Правительства Коми
2 ноября в Администрации Главы Республики Коми торжественно наградили артистов, ученых, писателей и педагогов.
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