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В Правительстве Коми прошло награждение деятелей культуры и искусства

В Правительстве Коми прошло награждение деятелей культуры и искусстваФото с сайта Правительства Коми

2 ноября в Администрации Главы Республики Коми торжественно наградили артистов, ученых, писателей и педагогов.

Первый зампред правительства региона Эльмира Ахмеева вручала награды заслуженным деятелям. Также каждому награжденному полагается премия в сто тысяч рублей.

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