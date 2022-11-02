В Сыктывкаре устранили дефекты, обнаруженные в ходе приемки отремонтированных дорог

В Сыктывкаре прошла комиссия по приемке работ, которые были выполнены в рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги”. Комиссия просмотрела улицы, на которых ранее были выявлены дефекты, сообщает МКП “Дорожное хозяйство”.

Евгений Иванцов, заместитель директора МКП, отметил, что большую часть дефектов подрядчик устранил, а незначительные должны исправить в ближайшее время.