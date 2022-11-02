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На эжвинские маршруты №54 и №18 добавят автобусы

На эжвинские маршруты №54 и №18 добавят автобусыФото из архива "Pro Город Сыктывкар"

Сегодня, 2 ноября, прошло выездное совещание в эжвинской администрации, на котором установили проблему пассажиропотока с 7:10 до 7:45 в Чове и Орбите. Люди жалуются на трудности с переполненным салонами автобусов, из-за чего сложно уехать на работу или учебу в час-пик. 

Чтобы решить эту проблему, уже сегодня на линию вышел еще один автобус маршрута №54. Также решается вопрос по выходу резервного автобуса №18. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. 

Находится на стадии решения и вопрос усиления маршрута №33а. Увеличение количества автобусов на данных маршрутах позволяет минимизировать возможные риски опоздания горожан и жителей Эжвы.

Расписание движения дополнительных автобусов маршрутов №54 и №18

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