На эжвинские маршруты №54 и №18 добавят автобусы

Сегодня, 2 ноября, прошло выездное совещание в эжвинской администрации, на котором установили проблему пассажиропотока с 7:10 до 7:45 в Чове и Орбите. Люди жалуются на трудности с переполненным салонами автобусов, из-за чего сложно уехать на работу или учебу в час-пик.

Чтобы решить эту проблему, уже сегодня на линию вышел еще один автобус маршрута №54. Также решается вопрос по выходу резервного автобуса №18. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.