Водитель из Коми взыскал деньги с ремонтников моста за порчу машины

24 августа прошлого года девушка за рулем “Хендая” проезжала по мосту через реку Вычегда в деревню Малая Слуда. Тогда на мосту проводились ремонтные работы. После помывки девушка обнаружила на своей машине следы серой краски, которую примеряли ремонтники.

Эксперты оценили, что стоимость ремонта обойдется владельцу машины в 293 тысячи рублей. Затем она обратилась в Сыктывкарский городской суд, который установил ответственность подрядчика и постановит возместить ущерб с учетом судебных расходов — 317 тысяч рублей.