Госсовет Коми хочет ужесточить наказание за рекламу наркосайтов

В настоящее время за рекламу наркосайтов нарушителям полагается штраф в размере 5 тысяч рублей. Заместителем председателя Госсовета Коми Сергеем Артеевым было предложено увеличение штрафа за незаконную рекламу.

Более того, Артеев предлагает вводить стимулы для объединения частных видеосистем в систему “Безопасный город”, пишет БНК. Замглавы парламента добавил, что собственники зданий, на которых появляются рекламные надписи о продаже наркотических веществ, должны также принимать определенные меры для пресечения подобной деятельности.