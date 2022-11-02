Администрацию Айкино обязали отремонтировать дорожное покрытие

В селе Айкино обнаружили нарушение дорожного покрытия, не соответствующего требованиям ГОСТ. Проверку безопасности дорожного движения провела прокуратура Усть-Вымского района. На дороге обнаружены многочисленные выбоины, просадки глубиной до 12 см. Подобное состояние дорожного покрытия может привести к опасным аварийным ситуациям.

В настоящее время прокуратурой было направлено исковое заявление в Усть-Вымский районный суд об обязанности администрации сельского поселения “Айкино” устранить нарушения, выявленные в ходе проверки. Администрация села до октября 2023 года должна исправить дорожное покрытие участка.