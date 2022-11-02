В продажу поступили две новые модели умных телевизоров Sber

В продажу поступили сразу две модели умных телевизоров Sber. У новинок привлекательная цена и популярные диагонали — 32 и 43 дюйма. Они работают на российской открытой операционной системе Салют ТВ, поэтому пользователям доступны не только эфирные каналы, но и онлайн-кинотеатры, видеохостинги и приложения. Искать контент и управлять воспроизведением удобно голосом через виртуальных ассистентов Салют.
Телевизоры с умом
43-дюймовый телевизор Sber поддерживает разрешение Full HD, контрастность 3500:1 и яркость 250 кд/м2. В силу меньшего размера на 32-дюймовой модели для качественной картинки достаточно HD-разрешения. Оба телевизора имеют широкие углы обзора 178°, так что смотреть видео удобно с любого ракурса. Небольшое время отклика и частота 60 Гц дают хорошую картинку даже в динамичных сценах. Устройства оснащены популярными портами и разъёмами для подключения аксессуаров и внешних источников сигнала.
Открытая платформа Салют ТВ
Новинки работают на российской операционной системе Салют ТВ, которая недавно получила масштабное обновление. Из коробки новым пользователям доступны 100+ бесплатных телеканалов в «Смотрёшке» [1] и 24ТВ, 6 онлайн-кинотеатров, популярные видеосервисы и многое другое. Если нужного сервиса нет, его можно установить из встроенного каталога приложений или в виде APK-файла для Smart TV.
В открытой операционной системе можно также слушать музыку, запускать игры, открывать разные сайты во встроенном браузере, заниматься спортом, управлять умным домом и поручать дела виртуальным ассистентам Салют. Платформа динамично развивается. Пользователям гарантированы регулярные обновления, стабильная работа сервисов и оперативная техническая помощь.
Дизайн
Экстерьер новых телевизоров Sber наследует облик других умных устройств бренда. У моделей минималистичный безрамочный дизайн — изображение будто растворяется в пространстве, помогая сфокусироваться на сюжете. В комплекте есть лаконичные ножки для установки устройства на тумбу или стол.
Цена и доступность
Благодаря рациональному выбору комплектующих инженерам удалось добиться одной из самых конкурентных цен на рынке. Умные телевизоры Sber с диагоналями 32” и 43” уже можно купить в официальном интернет-магазине за 12 490 и 17 990 рублей соответственно.
Скоро устройства появятся в сетях розничных партнёров, к тому же заказ можно будет оформить в офисах Сбера по всей стране. А с 1 по 12 ноября 2022 года в ходе акции Зелёный день на анонсированные телевизоры будет действовать скидка 5%.
Технические характеристики
|
Телевизор Sber SBX-32H219TSS
|
Операционная система
|
Салют ТВ
|
Центральный процессор
|
Cortex A53×4
|
Оперативная память
|
1 Гб
|
Постоянная память
|
8 Гб
|
Разрешение
|
HD
|
Контрастность
|
3000:1
|
Яркость
|
180 кд/м2
|
Угол обзора
|
178/178
|
Частота
|
60 Гц
|
Время отклика
|
6,5 мс
|
Мощность звука
|
2×8 Вт
|
Интерфейсы
|
3×HDMI, 2×USB 2.0, CI+, RCA AV
|
Беспроводные подключения
|
Wi-Fi, Bluetooth
|
Телевизор Sber SBX-43F219TSS
|
Операционная система
|
Салют ТВ
|
Центральный процессор
|
Cortex A53×4
|
Оперативная память
|
1 Гб
|
Постоянная память
|
8 Гб
|
Разрешение
|
Full HD
|
Контрастность
|
3500:1
|
Яркость
|
250 кд/м2
|
Угол обзора
|
178/178
|
Частота
|
60 Гц
|
Время отклика
|
8 мс
|
Мощность звука
|
2×8 Вт
|
Интерфейсы
|
3×HDMI, 2×USB 2.0, CI+, RCA AV
|
Беспроводные подключения
|
Wi-Fi, Bluetooth
[1] 1 месяц доступа к пакету телеканалов Silver Сервиса Смотрёшка за 1 рубль доступен для новых пользователей, привязавших банковскую карту. Подробнее об условиях акций от Сервисов для покупателей телевизоров Sber на https://sberdevices.ru/legal/promos