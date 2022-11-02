Корткеросский депутат предстанет перед судом за угрозу убийством бывшей жене и ребенку

В Корткеросский районный суд поступило уголовное дело в отношении мужчины, который является депутатом Совета сельского поселения Корткерос и обвиняется сразу в двух преступлениях: угроза убийством и незаконное хранение растений, содержащих наркотические вещества, сообщила Объединенная пресс-служба судов РК.

В августе 2022 года мужчина напал на бывшую возлюбленную, угрожая ей убийством. То же самое он сделал и со своей несовершеннолетней дочкой, которая пыталась защитить свою мать от нападения отца. Угрожая, он сдавливал своими руками сначала шею бывшей жены, а после - шею дочери. Также житель Корткероса незаконно хранил по месту своего жительства листья и стебли конопли в крупном размере.