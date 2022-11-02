В Сыктывкаре подростки закидывали снежками окна жилого дома

В Сыктывкаре школьники кидались снежками в окна жилого дома. Мальчикам неоднократно делали замечания, но они их игнорировали. Инцидент попал на видео.

2 ноября во дворе дома Карла Маркса,150 трое мальчишек бросались снежками в окна вторых этажей. Малолетним хулиганам неоднократно давали замечания, но они успешно игнорировали их. По словам очевидцев, школьники приходили в этот двор несколько раз и обстреливали окна снегом.