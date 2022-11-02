В Сыктывкаре подростки закидывали снежками окна жилого дома

В Сыктывкаре школьники кидались снежками в окна жилого дома. Мальчикам неоднократно делали замечания, но они их игнорировали. Инцидент попал на видео.
2 ноября во дворе дома Карла Маркса,150 трое мальчишек бросались снежками в окна вторых этажей. Малолетним хулиганам неоднократно давали замечания, но они успешно игнорировали их. По словам очевидцев, школьники приходили в этот двор несколько раз и обстреливали окна снегом.
“На прошлой неделе такое же со мной произошло. Окно на балконе было открыто. И кто-то закидал мне его снегом. На полу и на подоконнике был снег. Хорошо, что ничего не разбили. Предполагаю, что это сделали эти же самые мальчики. За руку никого поймать не смогла”, — прокомментировала сыктывкарка.
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