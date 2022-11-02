Шесть проектов Сбера победили в премии имени Столыпина

Премия в области экономики и финансов имени П. А. Столыпина объявила победителей. Проекты Сбера победили в шести номинациях. Проект «Меры поддержки бизнеса от банка и государства» — 1-е место в номинации «За поддержку малого и среднего бизнеса в период восстановления экономики». Эксперты высоко оценили систему сервисов помощи предпринимателям. Так, в онлайн-сервисе «Кредитный потенциал» можно за несколько минут узнать, на каких условиях конкретная компания может получить кредит. В разделе «Программы господдержки для вашего бизнеса» предприниматель видит, на какие льготные программы может претендовать его предприятие (нужно только ввести ИНН) и как подать заявку. А собственная программа Сбера по реструктуризации задолженности помогает бизнесу преодолевать сложные периоды.

Проект «Кредит на образование с господдержкой» — 1-е место в номинации «За успехи в развитии кредитования на образование». Совместный проект Сбера и Министерства науки и высшего образования РФ даёт абитуриентам возможность взять льготный кредит по ставке всего от 3% годовых. При этом во время обучения и первые 9 месяцев после окончания вуза студент погашает только проценты по кредиту. По этой программе со Сбером работают 667 вузов. Выдано уже 90 тысяч кредитов, а кредитный портфель банка по этому направлению достиг 20 млрд рублей.

HR-платформа «Пульс» — 1-е место в номинации «За разработку и внедрение отечественных цифровых технологий». Это на 100% отечественное ПО для автоматизации всех HR-процессов, доступное на компьютере, в смартфоне или планшете. Технологии искусственного интеллекта делают «Пульс» эффективным персональным ассистентом для каждого руководителя, HR-специалиста и любого сотрудника компании.

Проект «Атмосфера» — 1-е место в номинации «За разработку и внедрение в производство российских технологий». Это решение позволило банку использовать в банкоматах собственную сборку операционной системы Linux, что повысило безопасность всех операций в банкоматах.

Комплексные решения Сбера для устойчивого развития — 1-е место в номинации «За вклад в комплексные решения для устойчивого развития». ESG решения, разработанные Сбером для клиентов и партнеров, позволяют оставаться лидером этого направления в России. Регулярная ESG-отчётность, открытость данных о выбросах парниковых газов, меры социальной поддержки сотрудников, значительный размер зелёного портфеля, качество корпоративного управления и многие другие ESG-параметры позволили банку достичь высоких показателей. Благодаря уровню развития ESG практик в недавнем исследовании рейтингового агентства НКР и РБК Сбер также вошёл в число лидеров ESG-рейтинга.

Программа СберСтрахования «Защита на любой случай» — 1-е место в номинации «Лучший страховой продукт». Комбопродукт «Защита на любой случай» позволяет в рамках одного полиса получить комплексную страховую защиту сразу от нескольких рисков: застраховать жильё, деньги на картах и счетах, обеспечить себя и близких защитой от несчастного случая либо выбрать ту комбинацию этих рисков, которая актуальна для каждого конкретного клиента. Таким образом, клиенты самостоятельно выбирают наполнение полиса, включая только те риски, которые для них наиболее актуальны.