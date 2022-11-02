Сбер помогает российским регионам в ESG-трансформации

Задачу ESG-трансформации российских регионов можно решить только сообща, в сотрудничестве федерального и местного бизнеса и при инициативе региональных органов власти. Об этом заявила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова, выступая на круглом столе «Устойчивое развитие российских регионов: технологии партнёрства и механизмы эффективных коммуникаций с бизнесом» на форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России».

Как отметила Татьяна Завьялова, в 2021 году Сбер вместе с руководством субъектов РФ начал разрабатывать региональные ESG-стратегии, учитывающие индивидуальные особенности регионов. Подобная работа сегодня — общемировой тренд. Как показал анализ зарубежных практик, всего в мире на начало 2022 года уже 823 города и 101 регион сформулировали свои цели и разработали собственные стратегии в области устойчивого развития. На эти регионы и города приходится более 70% мирового ВВП.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка: