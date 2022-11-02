В Коми сотрудники больницы помогли мобилизованному сотруднику

В Министерстве здравоохранения Республики Коми сообщили о том, что работники Коми республиканской клинической больницы поддержали своего коллегу, который был мобилизован в рамках частичной мобилизации. Эдуард Ковалев - заместитель хозяйственной части больницы, бывший военный со званием офицера. В Коми у него остались жена и двое детей.

Коллеги Эдуарда, связавшись с родственниками мобилизованного, узнали, как они могут помочь его семье, а также самому Эдуарду. Они собрали 50 тысяч рублей для его жены и детей, а немного ранее мобилизованному коллеге отправили нужные медикаменты.