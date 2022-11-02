В Сыктывдине пассажир автобуса напал на несовершеннолетнего с ножом

По данным Сыктывдинского подразделения следственного отдела по г. Сыктывкар СУ СК России по Республике Коми, 31 октября этого года 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на 16-летнего пассажира с ножом. Ситуация произошла в салоне автобуса маршрута №103. Мужчина также угрожал и водителю маршрутного транспорта. Подросток оказал сопротивление и смог покинуть автобус.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. По делу проводятся действия следственного и процессуального характера, которые направлены на закрепление доказательной базы.