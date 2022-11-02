За минувшие сутки в Коми произошло три пожара

За последние трое суток на территории Республики произошло три пожара, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Коми. Пресс-служба информирует о том, что два пожара произошли по причине неосторожного обращения с сигаретами, еще один пожар, по предварительным данным, из-за игры детей с огнем.
1 ноября в Инте произошло возгорание на балконе многоквартирного дома. Пожар был быстро потушен пожарно-спасательной службой Инты, пострадавших не было. Предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении.
В ночь на 2 ноября полностью сгорел частный жилой дом в Княжпогостском районе. Причину возгорания ликвидировала пожарно-спасательная служба района. Предварительной причиной также стало неосторожное обращение с сигаретами.
В Удорском районе 1 ноября в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании заброшенном здании. Пожар ликвидировали быстро, пострадавших нет. По предварительным данным пожар причина пожара - игра детей с огнем.
Главное управление МЧС России по Республике Коми напоминает о том, что нужно всегда соблюдать простые требования пожарной безопасности:
- будьте внимательнее с огнем, соблюдайте осторожность при курении;
- не оставляйте ваших детей без присмотра и объясните им, к чему может привести игра со спичками или зажигалками.