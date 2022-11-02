За минувшие сутки в Коми произошло три пожара

За последние трое суток на территории Республики произошло три пожара, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Коми. Пресс-служба информирует о том, что два пожара произошли по причине неосторожного обращения с сигаретами, еще один пожар, по предварительным данным, из-за игры детей с огнем.

1 ноября в Инте произошло возгорание на балконе многоквартирного дома. Пожар был быстро потушен пожарно-спасательной службой Инты, пострадавших не было. Предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении.