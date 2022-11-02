Инвалид в Печоре потеряла сознание за закрытой дверью туалета

В аварийно-спасательный отряд “Спас-Коми” Комитета ГО и ЧС 31 октября в районе 15 часов поступил звонок о женщине 1986 года рождения, которая оказалась без сознания в запертом туалете собственной квартиры, пишет ИА Комиинформ. Спасателей вызвали члены Всероссийского общества инвалидов в Печоре, которые пытались вскрыть дверь самостоятельно, но у них не вышло.

Когда специалисты смогли выломать дверь туалета, женщину обнаружили в крови. Выяснилось, что инвалид II-й группы ударилась головой и потеряла сознание. Ей оказали первую медицинскую помощь, а после передали ее “Скорой помощи”