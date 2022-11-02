В Сыктывкаре водитель "Мицубиси" сбил 8-летнего мальчика

В Сыктывкаре водитель сбил 8-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу в неположенном месте. Об этом порталу “Про Город” рассказали в отделе пропаганды ГИБДД в столице Коми.

Авария произошла 1 ноября около 19:40 возле Маркова,11. Водитель “Мицубиси” сбил ребенка 2014 года рождения. Выяснилось, что мальчик перебегал дорогу в неположенном месте. Он был одет в темную одежду без светоотражателей. Водитель авто — мужчина 2002 года рождения, не смог заметить пешехода и вовремя среагировать.