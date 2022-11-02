В Сыктывкаре водитель Toyota спровоцировал столкновение двух автомобилей

По данным УГИБДД МВД по Коми, ДТП произошло 1 ноября в районе 7 часов утра. 45-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Hilux, двигаясь в сторону Ухты со стороны Сыктывкара, не убедился в безопасности перестроения своего транспорта и создал помеху для движения автомобиля ВАЗ-2114.

В результате водитель ВАЗа выехал на полосу встречного движения, чтобы избежать столкновения с Toyota. На “встречке” он столкнулся с Mercedes-Benz S-350.