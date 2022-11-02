Близнецы будут активны, а Дев настигнет разочарование: гороскоп на 2 ноября

Овен

Начало дня подходит для любых интенсивных занятий. Именно в первой половине дня нагружайте своё тело и интеллект. Это наилучший период времени для спортивных тренировок, разрешения идеологических и деловых споров. Будут наиболее эффективными манипуляции с техникой, инструментами, оперативными данными. Представители знака Овен сегодня склонны ездить с превышением допустимой скорости, но без ущерба для себя. Вечером завершайте дела и не спешите приступать к реализации новых замыслов.



Телец

Тельцам стоит временно отказаться от консервативных привычек и знакомой последовательности действий. Первая половина суток будет неспокойной, зато продуктивной. Если вы не прочь рискнуть собственными деньгами или испытать иные острые ощущения, приступайте к делам пораньше. Принимайте решения исходя из обстоятельств, но при этом старайтесь не проявлять нервозности и не рубить сплеча под влиянием минутного импульса. Сегодня не желательно приобретение инструментов, медпрепаратов, техники, снаряжения.



Близнецы

Пока не настал вечер, вас будет тянуть к избыточной активности (например, к лихачеству за рулем). Возможно, вы захотите кому-то что-то доказать своими действиями. В общении с окружающими избегайте заносчивости, иначе диалог превратится в спор или склоку. Сегодня для многих Близнецов привлекательна острая конкурентная борьба, но она может подточить их силы. Остерегайтесь ситуаций, ведущих к физическим и душевным травмам. Вы можете болезненно переживать идеологическое поражение, отказ, критику, насмешку.



Рак

Утро будет напряжённым. Возможны разъезды, срочные дела, конфликты с окружением. Если вы хотите реализовать тайный великий план, сделать больше намеченного или выслужиться перед начальством, будьте готовы взвалить на себя лишние заботы (выполнить чужие обязанности, вдохновить кого-то личным примером). Подобный ритм жизни будет вреден для Раков, испытывающих проблемы со здоровьем. Сегодня стоит избегать излишнего азарта, тесного контакта с техникой, необдуманного употребления сильнодействующих лекарств.



Лев

Пик вашей активности и везения сегодня падает на первую половину суток. В это время вам будут удаваться самые необычные дела. Друзья поддержат ваше смелое начинание. Либо, наоборот, вы примете активное участие в чужих авантюрах. В такой ситуации большинству Львов не сложно проявить свои выигрышные качества. В конце дня постепенно переходите от энергичных действий к общению (например, к обсуждению сделанного). Если между вашими единомышленниками и любимым человеком не утихают споры, примите сторону большинства.



Дева

Этот день подчеркивает вашу целеустремленность, но постоянно подкидывает вам поводы для разочарований. Вплоть до вечера возможны суета, отсутствие цельности в действиях, общая неудовлетворенность жизнью. Память о недавних поражениях будет мешать вам собраться для нового рывка. Девам рекомендуется сегодня избегать раздражительности, провоцирующей психосоматические расстройства. В конце дня сведите активность и бремя ответственности к минимуму, вместо этого переключайтесь на более простые и знакомые занятия.



Весы

Сегодня звезды не советуют Весам делать ставку лишь на личное обаяние. Результат ваших действий будет намного выше, если вы займете активную жизненную позицию. Завязанные знакомства желательно использовать по назначению (например, для реализации деловых программ). Это будет особенно важно, если ваши текущие интересы лежат в области права, идеологии, высшего образования, а также в сфере менеджмента, туризма, медицины, техники, спорта, военного дела, международных контактов, транспортных коммуникаций.



Скорпион

Для важных энергозатратных мероприятий выбирайте утренние часы, вечером будет поздно. Избегайте опрометчивых поступков, показных действий, помпезности и расточительности. Ошибки исправляйте сразу, не откладывая на вечер. В это время велика тяга к крупным сделкам, солидным вложениям, финансовым авантюрам. Чем масштабнее дело, тем выше риск потерь. Не вступайте сегодня в игру или в борьбу, если не владеете нужными приемами. Скорпионам бизнесменам следует подумать, прежде чем стать поручителями или акционерами.



Стрелец

Вас ждёт непростое утро. Ваше противостояние с отдельным человеком или организацией в это время может дойти до критической черты. Не считайте противников слабее себя (особенно если они многое переняли от вас). На оппонентов воздействуйте не столько громкостью речей, сколько энергией своей убежденности. Не стройте сегодня диалог на страхе и на праве сильного. Будет лучше, если окружающие будут уважать вас и верить вам. Стрелец, действующий по принципу «сила есть - ума не надо», рискует остаться в одиночестве.



Козерог

Сегодня вам лучше вложить свои силы в повседневные хлопоты, а за чужой дракой наблюдать со стороны. Однако вам не избежать авралов и перенапряжения, если это неотъемлемые элементы вашей рутинной работы: например, часть ваших должностных обязанностей. Козерогам, работающим по найму или имеющим подчиненных, а также занятым в сфере услуг, следует опасаться конфликтов с окружающими (в том числе с авторитетными персонами, иностранцами, представителями правовых и силовых структур, работниками медицины).



Водолей

Сегодня вы можете оказаться в гуще событий благодаря своему интересу к политике или к какому-либо неформальному движению. Вам понравится роль адвоката, выступающего за правое дело. Многие Водолеи в предложенной ситуации будут до последнего защищать свои убеждения или своих друзей. Любовные отношения могут вспыхнуть с новой силой, если вас и вашу пассию объединяет общая идеологическая платформа. Чем активнее вы участвуете в приключениях, тем сильнее взаимная заинтересованность и страсть друг к другу.



Рыбы

Ситуации этого дня будут постоянно держать Рыб в напряжении. Первая половина суток призывает представителей этого знака к конкретным действиям, а вторая склоняет к глубоким размышлениям о недавних событиях. Не забывайте: в это время вы легко совершаете системные ошибки (особенно если руководствуетесь ложными целями или ведете двойную игру). Раздражительность и тяга к спорам могут сегодня создать вам дополнительные проблемы в семейных делах, осложнить достижение целей, привести к перерасходу сил или стрессу.