Главу ухтинского приюта для бездомных животных оштрафовали за нарушения

Президента ухтинского благотворительного фонда “Добрый город”, который оказывает помощь бездомным животным, привлекли к административной ответственности, сообщает прокуратура Коми. Региональная прокуратура провела проверку в приюте “Добрый город” и обнаружила большое количество нарушений. В приюте отсутствует система водоснабжения и водоотведения, нет вытяжной вентиляции, помещения на случай карантина животного. Также на территории приюта не были обнаружены дезинфекционные коврики на входе и выходе; в помещениях, где содержатся животные, не проводится соответствующая дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

В приюте не нашли архива мероприятий по отлову бездомных животных и их возвращения в привычную среду, а в машине, совершающей перевозку отловленных, не было специального отсека, изолирующего животное от водителя. Также не нашли и аптечку экстренной помощи.