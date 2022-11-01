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Главу ухтинского приюта для бездомных животных оштрафовали за нарушения

Главу ухтинского приюта для бездомных животных оштрафовали за нарушенияФото из архивов "Pro Город Сыктывкар"

Президента ухтинского благотворительного фонда “Добрый город”, который оказывает помощь бездомным животным, привлекли к административной ответственности, сообщает прокуратура Коми. 

Региональная прокуратура провела проверку в приюте “Добрый город” и обнаружила большое количество нарушений. В приюте отсутствует система водоснабжения и водоотведения, нет вытяжной вентиляции, помещения на случай карантина животного. Также на территории приюта не были обнаружены дезинфекционные коврики на входе и выходе; в помещениях, где содержатся животные, не проводится соответствующая дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

В приюте не нашли архива мероприятий по отлову бездомных животных и их возвращения в привычную среду, а в машине, совершающей перевозку отловленных, не было специального отсека, изолирующего животное от водителя. Также не нашли и аптечку экстренной помощи. 

Прокуратура Ухты дала президенту фонда месяц на выполнение мероприятий по устранению нарушений, которые были выявлены по итогам проверки, но глава приюта не представил никаких доказательств о проведении соответствующих работ. Теперь президент “Доброго города” обязан выплатить административный штраф в размере 2 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.

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