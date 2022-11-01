Берегите питомцев: Роскачество обнаружило худший корм для кошек

Некоторые кошачьи корма могут быть настолько опасны для ваших питомцев, что последствия от их употребления могут привести к отравлению животного или тяжелым болезням. Эксперты Роскачества назвали торговую марку сухого корма для кошек, который не стоит брать своему питомцу. Об этом сообщает sportkp.ru.

Больше всего специалистов не устроил корм популярной марки “Whiskas”. Они выяснили, что в приобретенном образце содержатся опасные вещества: антибиотики триметоприма, сульфаметазина и сульфадиазина.