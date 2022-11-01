Владимир Уйба объяснил, почему сложно дозвониться до военных

Глава Коми Владимир Уйба рассказал о причине, по которой часто пропадает связь у военнослужащих в зоне спецоперации. Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Устройства связи отключаются в целях безопасности и владельца телефона, и тех военных, кто находится рядом. Выключенный мобильный телефон не сообщает о том, что с человеком что-то случилось. Глава республики попросил обратить внимание на тот факт, что при включенном телефоне сим-карта подключается к ближайшей сотовой вышке, после чего украинские связисты способны вычислить местоположение человека