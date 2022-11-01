Актриса из Коми сыграла роль матери Петра I в документальном сериале

Актриса из Ижемского района Мария Кравинская сыграла роль матери Петра I в историко-документальном фильме.

Мария снимается на больших экранах уже давно. Первую свою главную роль она получила в фильме “Клавдия” известного российского режиссера Александра Прошкина. Тогда женщина еще работала актрисой в Государственном академическом театре драмы имени Виктора Савина.

Карьера актрисы пошла в гору и Мария серьезно начала заниматься киноиндустрией. Год назад завершились съемки документального сериала “История: Петр I”.

Съемки фильма шли три дня на трех локация: недалеко от Красной площади в Москве и в двух киногородках в Подмосковье, один из них был на территории музея-заповедника “Горки Ленинские”.

Костюмы для съемок предоставили сотрудники музея, чтобы полностью погрузить зрителя в XVII век.

Мария Кравинская в роли матери Петра Великого появляется в первой серии документального сериала.