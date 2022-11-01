Россиянам не следует записывать контакты своих близких очевидными именами

Директор по маркетингу платформы Gem4me Ольга Бобровская посоветовала не записывать своих друзей и близких в контакты очевидными именами. Мошенники могут использовать номера их телефонов в своих целях.

Эксперт рассказала, что такие контакты мошенники используют в методах социальной инженерии, когда звонят родственникам и говорят, что с их близким произошел несчастный случай. По мнению Бобровской, сбить мошенников с толку можно: записать близких в своем телефоне под неочевидными именами, пишет ИА Ура.ру.