Сбер: каждый десятый предприниматель в сфере торговли комбинирует офлайн и онлайн-каналы

Сбербанк провёл опрос среди компаний в сегменте микро- и малого бизнеса сферы торговли и выяснил, что большинство предпринимателей предпочитают работать офлайн (61%), 29% выбирают онлайн-каналы и лишь 10% компаний совмещают оба формата.

Согласно исследованию Сбербанка, наибольшую выручку компаниям, продающим в офлайн, приносит собственный магазин — доля таких компаний составляет 93%. В остальных случаях выручка приходится на дистрибуцию и франшизы. При этом 34% компаний, которые работают офлайн, имеют дополнительно продажи в онлайн-каналах. Также, согласно статистике, 72% компаний, которые уже используют онлайн-каналы для продажи, планируют и дальше развивать это направление. Этот же показатель среди компаний, работающих только офлайн, в два раза ниже — 36%.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка: