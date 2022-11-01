С начала года 2 млн человек открыли свой первый вклад в Сбере

К Всемирному дню сбережений, который отмечается 31 октября, Сбер собрал интересные факты о своих вкладах и вкладчиках. Так, первый вклад в банке был открыт ещё 1 марта 1842 года: в сберегательной кассе в Санкт-Петербурге действительный статский советник Николай Кристофари положил на депозит 10 рублей серебром — существенную по тем временам сумму. А в наши дни только в 2022 году свой первый вклад в Сбере открыли 2 млн человек.

Всего в банке сейчас 17,8 млн вкладов и 13,3 млн вкладчиков, так что в среднем на каждого клиента приходится 1,3 вклада. Но это лишь среднее арифметическое, ведь у многих сразу несколько вкладов в Сбере.

Любопытно, что более 400 тыс. вкладчиков — младше 14 лет. Такие вклады открывают родители для своих детей, и к совершеннолетию ребёнка у них получается скопить первый капитал для оплаты высшего образования, первой машины или взноса на квартиру. Также стоит отметить, что и сами подростки активно копят на свои мечты, откладывая деньги на Накопительный счёт.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка :