"Я набрала 10 килограмм": веган из Сыктывкара рассказала о том, как изменилась ее жизнь

1 ноября в мире отмечается День вегана. Этот термин знаком не всем и многие скептически относятся к людям, которые придерживаются веганского образа жизни. Корреспондент портала “Про Город” пообщался с сыктывкарским веганом, который подробно рассказал об особенностях такого питания.

Наталья Чернецкая, 27 лет. Не ест мясо уже четыре года



Почему вы отказались от пищи животного происхождения?

“Пришла к этому интуитивно. У меня не было цели стать веганом. Я просто перестала есть мясо, так как мне стал неприятен его вкус. На тот момент я очень много развивалась духовно. Изменения в сознании повлияли на отказ от животной пищи. И только потом я уже поняла, что таких людей называют веганами".

Кто такой веган и чем он отличается от вегетарианца?