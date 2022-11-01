"Я набрала 10 килограмм": веган из Сыктывкара рассказала о том, как изменилась ее жизнь

1 ноября в мире отмечается День вегана. Этот термин знаком не всем и многие скептически относятся к людям, которые придерживаются веганского образа жизни. Корреспондент портала “Про Город” пообщался с сыктывкарским веганом, который подробно рассказал об особенностях такого питания.
Наталья Чернецкая, 27 лет. Не ест мясо уже четыре года
Почему вы отказались от пищи животного происхождения?
“Пришла к этому интуитивно. У меня не было цели стать веганом. Я просто перестала есть мясо, так как мне стал неприятен его вкус. На тот момент я очень много развивалась духовно. Изменения в сознании повлияли на отказ от животной пищи. И только потом я уже поняла, что таких людей называют веганами".
Кто такой веган и чем он отличается от вегетарианца?
“Вегетарианец не употребляет только мясо и рыбу. А веган не употребляет вообще пищу животного происхождения — это яйца, молочка, сыры и другое. Что касается моего питания, то я пошла еще дальше. 80-100% моего ежедневного рациона составляют сырые фрукты и овощи. Я не ем многого, что едят обычные веганы. Например, крупы, сахар, бобовые я не ем”.
Как относились окружающие к такому образу жизни?
“В начале пути может и слышала высказывания типа: "А откуда белок добираешь?", "В секту что ли попала?" и тому подобное. Но это, как правило, от незнания и страха людей. Сейчас люди сами ко мне обращаются, чтобы я помогла им перейти на веганство и оздоровить организм. Моя деятельность связана с этим и я рада помогать людям избавляться от различных заболеваний. К слову, я дипломированный доктор-натуропат”.
Как отнеслись родители и родственники к отказу от мяса?
“Родственники всегда на моей стороне. Знают, что я всегда поступаю так, как считаю нужным. Да и видят, что я здорова, полна сил и энергии. Поэтому не переживают, да и сами обращаются за советами”.
Травили ли вас из-за питания?
“Нет. Я настолько уверена в своем выборе, что люди возле меня начинают оправдываться, почему они до сих пор едят мясо, хотя меня это даже не волнует, а вообще в моем окружении есть и веганы и мясоеды. И как правило, мы редко касаемся темы питания. Я не буду навязывать никому, что пора переходить на веганство. Да, я веду блог о веганстве, йоге, но он для тех, кто идет по этому пути и ему нужна поддержка. В обычной жизни я мало с кем говорю о питании”.
Как вы стали себя чувствовать после того, как перешли на растительную пищу?
“Здоровье улучшилось! Я избавилась сама от множества заболеваний: хронический гастрит, проблемы по женски, проблемы с кожей. И мои клиенты тоже избавляются от заболеваний, которые считаются "неизлечимыми".
Были ли конфликты с врачами из-за питания?
“Сейчас я к врачам не хожу. Хотя раньше была частым посетителем больниц. Поэтому и конфликтов нет никаких, потому что меня там нет”.
Как на вас повлияла кардинальная смена питания?
“Что касается настроения, то я стала более позитивной, энергичной и радостной. Мои друзья всегда говорят, что после встречи со мной они еще неделю ходят заряженные”.
Можно ли добрать необходимые питательные компоненты для организма только из растительной пищи?
“Конечно. Фармацевтическим компаниям выгодно, чтобы люди болели и покупали лекарства, витамины. Но все необходимые витамины синтезируются нашим чистым кишечником. Чистый кишечник плюс веганское питание — равно здоровье”.
Возможно ли набрать мышечную массу за счет овощей и фруктов?
“Можно. И я тому пример. Я набрала больше десяти килограмм здорового веса. И сейчас стройная и здоровая!”
Из чего состоит ваш ежедневный рацион?
“Мой ежедневный рацион состоит из свежих овощей, фруктов, ягод, зелени и масел холодного отжима. Где-то в кафе, в гостях или в поездках могу поесть тушеных или запеченных овощей или съесть какой-нибудь веганский десерт без сахара, но это не так часто”.
Вы употребляете алкоголь?
“Нет. Я категорична в этом плане. И так как я занимаюсь духовными практиками, я знаю насколько влияют алкоголь и мясо на нас на тонком плане. Поэтому в моем рационе их нет и не будет”.
Как алкоголь и мясо влияют?
“Все в мире энергия. Мясо, алкоголь — низковибрационная энергия. В мясе присутствует страх смерти, да и у всего живого есть Душа. А под алкоголем, как правило, человек, видоизменяет свое сознание, на тонком плане притягиваются сущности и человек становится управляемым уже ими. При употреблении этих низковибрационных продуктов вся энергия застаивается на нижней чакре. Желания человека более материальные, низкие. А на низкие вибрации приходят и дурные мысли и события. Все подстраивается под энергию человека”.
Влияет ли переход на растительную пищу на экологию?
“Я не ярый веган, который борется за экологию. Да, конечно влияет. Но я выбираю показывать на своем примере, что я так живу. И люди притягиваются ко мне и берут пример. Я не пытаюсь всем вокруг навязать, что пора спасать экологию”.
Если бы все стали веганами стал бы мир лучше?
“Мир и так прекрасен. И каждый проживает ту реальность, которая у него в голове. Но чем чище питание — тем чище мышление, а соответственно и более осознанное восприятие жизни”.