В Коми стартовал осенний призыв 2022 года

Военный комиссар Дмитрий Федин проинформировал Главу Коми Владимира Уйба о готовности к призывной осенней кампании, сообщает пресс-служба Главы республики. Все запланированные мероприятия будут проведены в срок.

Служба призывников из Коми будет проходить в воинских частях Северного флота, Западного военного округа, Воздушно-космических сил и национальной гвардии. Все отслужившие солдаты по окончании военной службы пройдут процедуру увольнения и отправятся домой.