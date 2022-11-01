В Коми за минувшие выходные задержали 47 нетрезвых водителей

В эти выходные состоялось оперативно-профилактическое мероприятие “Нетрезвый водитель”. МВД по Коми сообщило, что госавтоинспекторы подвели результаты профилактического рейда. По итогам мероприятия только за выходные сотрудники ГИБДД выявили и отстранили от управления автомобилем 47 водителей, которые находились в нетрезвом состоянии или отказались проходить медицинское освидетельствование.

За неделю автоинспекторы лишили возможности управлять транспортом 84 нетрезвых автолюбителей. Возбуждено 10 уголовных дел в отношении водителей, которые после запрета садиться за руль снова оказались за ним.