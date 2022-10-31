В Сыктывкаре пьяный водитель врезался в дерево

41-летний мужчина без водительских прав, находясь в нетрезвом состоянии, не справился с управлением автомобиля. В результате машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Незаконный водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и колотые травмы лица. 40-летняя пассажирка транспорта была не пристегнута, получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы голеней. Оба пострадавших не были госпитализированы.