Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Сыктывкаре пьяный водитель врезался в дерево

В Сыктывкаре пьяный водитель врезался в деревоФото из архивов "Pro Город Сыктывкар"

41-летний мужчина без водительских прав, находясь в нетрезвом состоянии, не справился с управлением автомобиля. В результате машина съехала в кювет и врезалась в дерево. 

Незаконный водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и колотые травмы лица. 40-летняя пассажирка транспорта была не пристегнута, получила черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы голеней. Оба пострадавших не были госпитализированы. 

Мужчина, управлявший автомобилем, никогда не получал водительского удостоверения, сообщает УГИБДД МВД по Коми.

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости