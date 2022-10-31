Гороскоп на ноябрь 2022: Близнецы думают о своих доходах, а Раки самосовершенствуются

Рассказываем, какие сюрпризы приготовил ноябрь для каждого знака зодиака. ОВЕН

В ноябре Овны в основном будут заняты самим собой и своими проблемами. Интерес к людям и обществу у большинства Овнов сойдет на нет, а ведущей темой станет пресыщение и недовольство жизнью. Не исключены ситуации, когда ощущение долгожданной свободы не принесет желаемой радости, и это чувство окажется ложным. Некоторым Овнам ноябрь принесет неоднозначные ситуации, связанные с потерей репутации, непродуманными финансовыми вложениями.

Рекомендация здесь одна — быть честным с самим собой, отделять добро от зла, черное от белого.

ТЕЛЕЦ

Тельцам в ноябре следует заняться своим здоровьем. В группе риска окажутся те представители знака Зодиака, кто имеет проблемы или заболевания органов пищеварения, кровообращения. Все, что связано с циркуляцией или динамическим процессом, в организме Тельцов может дать сбой.

Активность в реализации своих планов или проектов следует отложить на вторую половину месяца. Это же касается поездок и путешествий на дальние расстояния. Последние желательно планировать только после 23 ноября.

БЛИЗНЕЦЫ

В этом месяце Близнецов будет занимать материальная сторона жизни практически все время. Возможность увеличить свои доходы, провести различные финансовые манипуляции, запустить новые проекты, связанные с улучшением материального положения, перейти на новое место работы — далеко не полный перечень событий, которые будут волновать непоседливых Близнецов.

Насколько напряжены будут типичные Близнецы относительно своего денежного положения, настолько счастливы и расслаблены они будут в личных отношениях. Особенно, если эти отношения начались и развиваются по «зову сердца» и не связаны с меркантильными целями.

РАК

Раки посвятят ноябрь самосовершенствованию, в связи с чем неосознанно начнут искать уединения для общения со своим внутренним «Я». Впрочем, возникшая интроверсия не помешает Ракам также методично и уверенно продолжать двигаться к своим целям. Общение и контакты в этот период будут сведены к минимуму, развлечения практически полностью исключены, а круг общения составят только самые близкие люди и те, с кем этого общения избежать не представляется возможным.

Скрытность и особенная молчаливость Раков будет порядком раздражать их партнеров, особенно это касается состоящих в отношениях Раков, но в третьей декаде ноября Раки немного «оттают».

ЛЕВ

Львы встретят ноябрь в состоянии стабильности и внутреннего порядка, обретения контроля над тем, что долго не давало Львам покоя. Профессиональные достижения будут у тех Львов, чья сфера деятельности связана с страховым бизнесом, банковскими и таможенными структурами. Возможно получение наследства или денег из неожиданных источников.

В отношениях с окружающими Львы проявят не типичную для себя «экономию» чувств и эмоций, это же будет касаться и отношений в семье. Здоровье проблем не доставит, а тем Львам, кто решит немного сбросить вес и обрести более спортивную форму, ноябрь — самый благоприятный период для старта.

ДЕВА

Первую половину ноября Девы будут воплощать собой полную инерцию. Усталость от решения повседневных вопросов спровоцирует снижение активности, а рутинные обязанности начнут казаться напрасной тратой ресурсов.

Занятые в деловой сфере Девы поймают себя на утрате интереса к проекту, они могут поддаться искушению бросить все на половине пути. Короткий отдых, связанный с заботой о своем теле, поможет Девам восстановить утраченный энергетический баланс.

ВЕСЫ

Для большинства Весов ноябрь станет месяцем активности. Многих Весов ожидает смена сферы деятельности или места работы. Причем на новом месте Весы проявят неожиданную активность, нетипичную склонность к риску и решительность.

В романтической сфере Весы тоже проявят инициативность и непредсказуемость, они будут легко кружить головы поклонникам, назначать свидания Важно при этом не забыть — кому и где. Активное эмоциональное и физическое состояние Весов может спровоцировать некоторые неприятности, связанные со здоровьем в виде спортивных травм, ожогов, высокой температуры или тахикардии.

СКОРПИОН

Скорпионы к середине ноября почувствуют усиление самомотивации и будут готовы идти на риск ради своих целей. Увеличение творческой энергии поможет Скорпионам разрушить некие устаревшие структуры своей жизни и выйти на качественно новый уровень.

Значительное улучшение финансового положения возможно у тех Скорпионов, кто готов приложить для этого максимум своих усилий и способностей. Многие представители этого знака поймают себя на мысли, что уже переросли своих наставников, поэтому задумаются над поиском нового авторитета.

СТРЕЛЕЦ

У Стрельцов появится шанс получить то, о чем они давно и долго мечтали. Прекрасные достижения в работе ожидают тех Стрельцов, кому посчастливилось заниматься любимым делом и следовать своему истинному призванию. Появится возможность включиться в многообещающий проект, реализация которого принесет не только деньги, но и удовольствие от самого процесса.

Многие Стрельцы получат подарки, ценность которых станет не столько материальной, сколько эмоциональной. У одиноких Стрельцов появятся все шансы влюбиться по-настоящему, а у состоящих в отношениях ощутить новый виток чувств, перейти на следующий, более глубокий уровень отношений.

КОЗЕРОГ

Козероги в последний осенний месяц будут восстанавливаться от сложных периодов, которые им преподнес октябрь. Переживания и сложности начнут отступать, а все проблемы, связанные с профессиональной сферой, останутся позади.

Козероги, переживающие сложности в отношениях со своими партнерами, начнут, наконец, ощущать состояние равновесия и готовность к конструктивным взаимодействиям и диалогам. Сложности в финансовой сфере также постепенно сойдут на нет, а шансы расширить применение своих способностей и талантов увеличатся.

ВОДОЛЕЙ

Для Водолеев ноябрь станет периодом активности, подъема энергии, преимущественно хорошего настроения и здоровья. В деловой сфере особенно проявят себя женщины-Водолеи, продемонстрировав прекрасные организаторские способности, высокий профессионализм и достижения.

Внимание со стороны противоположного пола также будет радовать Водолеев, а излучаемая ими созидательная энергия притянет много интересных и неординарных личностей. Отношения со своими вторыми половинками будут темпераментными и захватывающими, с элементами драматизации, но в целом достаточно стабильными.

РЫБЫ

Ноябрь принесет Рыбам прояснение многих «туманных» ситуаций, раскрытие каких-то обманов со стороны окружающих. Многие Рыбы найдут забытые или потерянные вещи. В профессиональной сфере возможно разоблачение интриг недругов-коллег, выяснение отношений с ними. Возможно, что придется исправлять некие недочеты в работе, допущенные в предыдущий период.