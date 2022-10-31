"8 часов сосуд к мозгу пришивал": сыктывкарский нейрохирург рассказал об операциях

Портал “Про Город” начинает серию публикаций про сыктывкарских врачей. Первым героем стал нейрохирург Олег Пругло. Он рассказал, как хирурги худеют на операциях, вспомнил свою первую операцию и поделился советом, как не попасть на операционный стол.
Врачу Олегу Пругло всего 33 года, а он уже сейчас заведует нейрохирургическим отделением Эжвинской больницы и владеет своим частным кабинетом.
Сколько лет вы уже работаете?
“Я работаю по специальности восемь лет. Учился в Кировской Государственной Академии, затем перебрался в Санкт Петербург и поступил в первый в мире нейрохирургический институт имени А.Л. Поленова. На учебу я потратил девять лет”.
Кто такой нейрохирург?
“Нейрохирург — это тот, кто хирургическим способом лечит заболевания нервной системы и различные болевые синдромы”.
Волновались ли во время своей первой операции?
“Самую первую операцию я сделал, еще когда учился в институте. Пациентом был молодой мужчина. Операция проводилась на аппендицит. Она шла ночью. Рядом был наставник и инструктор. Руки дрожали очень сильно. Было волнительно. Я до сих пор помню этот день. Это было 10 лет назад”.
Что делать, если во время операции дрожат руки?
“Есть специальные приемы, которые могут помочь минимизировать дрожь в руках. Нужно избегать кофе, крепкого чая, прижимать локти к туловищу, нормализовать дыхание, и главное — сосредоточиться на том, что ты делаешь”.
Сколько операций вы уже провели?
“За всю свою жизнь я провел около 1000 операций. Большинство из них были успешны”.
Можно ли похудеть во время операции?
“Во время операции хирург может похудеть на килограмм. Особенно, когда нужно носить свинцовый фартук. Он защищает от рентгеновских лучей во время операции. Тогда человек сильно потеет и может за счет этого похудеть”.
Вы все еще волнуетесь во время операции?
“Каждая операция волнительна. Никогда не знаешь, что тебя ждет. За это я и люблю свою профессию”.
Вы помните свою самую сложную операцию?
“У меня все операции по-своему сложны. Даже те, которые считаются рутинными, могут перейти во что-то сложное. Пожалуй, самой непростой операцией была та, когда нам пришлось пришивать новый сосуд к головному мозгу. Она шла почти восемь часов. Такое выдержать трудно. Тогда включается азарт и адреналин, который помогает выдержать это”.
Что вас больше всего раздражает в работе?
“Меня ничего не раздражает. Мне все нравится. Мне с этим очень повезло. Что касается пациентов, то они не выводят меня из себя, ведь они все больные люди. Их во многом изменила болезнь. На них не надо раздражаться, их нужно пожалеть. Раздражают некорректные родственники пациентов. Они иногда не совсем понимают, что обращаются к врачу за помощью, а не в сферу услуг”.
Что вы больше всего любите в своей профессии?
“Мне нравится то, как пациенты встают и улыбаются после операции, то как у них проходят боли и им становится лучше. Люблю видеть результат своей работы”.
Что нужно сделать, чтобы не попасть к вам на хирургический стол?
“Нужно следить за массой тела. Заниматься спортом, не фанатично, а для удовольствия. Проходить диспансеризацию. И если что-то беспокоит — сразу обращаться к врачу. Лучше идти напрямую в больницу. Мы открыты и готовы помочь каждому”.
Помните ли вы своих пациентов?
“Всех пациентов помнить невозможно. Но некоторые запали мне в душу. В основном это те пациенты, которые приходят ко мне с тяжелыми онкологическими заболеваниями. В них я вложил много душевных сил и старался им помочь насколько это было возможно”.
Что вам чаще всего дарят пациенты?
“Пациенты дарят съедобные подарки, которые я отдаю персоналу. Чаще всего это конфеты, торты, шоколад, алкоголь. Был необычный подарок: один из моих пациентов подарил мне самодельный корабль из дерева. Он красуется у меня дома”.
Нейрохирургия — это дорого?
“Нейрохирургия — это самая дорогая отрасль медицины. Используются дорогие расходные материалы. Это очень дорого для государства, но для пациента все бесплатно”.
Какой карьерный рост у нейрохирурга?
“Сперва ординатор, затем старший ординатор, потом заведующий. И дальше можно пойти, но тогда работа будет уже административной, а не лечебной”.
Есть ли дефицит нейрохирургов в Сыктывкаре?
“В Сыктывкаре нет дефицита врачей этой специальности. В этом году к нам в отделение пришло целых два нейрохирурга, что много для учреждения. Поскольку выучить одного нейрохирурга занимает более девяти лет”.
Какой совет вы дадите начинающим нейрохирургам?
“Нужно любить то, что ты делаешь. Будет очень сложно, будет невозможно сложно. И только тот человек, который любит свое дело, сможет это выдержать и стать профессионалом. Основа начинается с восторженного отношения к работе”.
Если у вас есть предложения, с каким врачом сделать интервью и что у него узнать — пишите в комментариях.