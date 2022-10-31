"8 часов сосуд к мозгу пришивал": сыктывкарский нейрохирург рассказал об операциях

Портал “Про Город” начинает серию публикаций про сыктывкарских врачей. Первым героем стал нейрохирург Олег Пругло. Он рассказал, как хирурги худеют на операциях, вспомнил свою первую операцию и поделился советом, как не попасть на операционный стол.

Врачу Олегу Пругло всего 33 года, а он уже сейчас заведует нейрохирургическим отделением Эжвинской больницы и владеет своим частным кабинетом.



Сколько лет вы уже работаете?

“Я работаю по специальности восемь лет. Учился в Кировской Государственной Академии, затем перебрался в Санкт Петербург и поступил в первый в мире нейрохирургический институт имени А.Л. Поленова. На учебу я потратил девять лет”.

Кто такой нейрохирург?