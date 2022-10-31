Ухтинский конный клуб познакомит горожан со спасенными скакунами

Ранее стало известно, что трех лошадей и одну пони планируют отправить на убой. Тогда в качестве альтернативы, владелец предложил выкупить их за 160 тысяч рублей. Необходимую сумму неравнодушные жители собрали менее чем за три часа.
Ухтинский конноспортивный клуб поблагодарил в своем видеообращении жителей региона за помощь в сборе на выкуп. Сумму собрали больше требуемой – 220 тысяч рублей. 200 тысяч ушло на выкуп, оставшуюся сумму потратят на корм. Сейчас скакунам обустроили денники. Пока что они пребывают на месячном карантине.
КСК “Планета” готова познакомить желающих со спасенными животными 13 ноября в 12: 00. Тогда пройдет день открытых дверей.