Ухтинский конный клуб познакомит горожан со спасенными скакунами

Ранее стало известно, что трех лошадей и одну пони планируют отправить на убой. Тогда в качестве альтернативы, владелец предложил выкупить их за 160 тысяч рублей. Необходимую сумму неравнодушные жители собрали менее чем за три часа.

Ухтинский конноспортивный клуб поблагодарил в своем видеообращении жителей региона за помощь в сборе на выкуп. Сумму собрали больше требуемой – 220 тысяч рублей. 200 тысяч ушло на выкуп, оставшуюся сумму потратят на корм. Сейчас скакунам обустроили денники. Пока что они пребывают на месячном карантине.