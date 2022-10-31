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Уролог из Сыктывкара рассказал, почему мужчинам после 40 необходимо обследовать простату

Уролог из Сыктывкара рассказал, почему мужчинам после 40 необходимо обследовать простатуфото Минздрава Коми

Сохранение мужского здоровья – важное направление национального проекта "Демография". Врач уролог Госпиталя ветеранов войн и участников боевых действий Акбар Надыров рассказал о мерах профилактики урологических заболеваний, о первых симптомах и методах исследования, пишет пресс-служба Минздрава Коми.

"В урологии нет никаких строгих рекомендаций о том, как часто нужно обращаться к урологу для профилактики. Есть только одно исключение для мужчин: после 40-50 лет нужно один раз в год проходить скрининг-определение рака простаты. Некоторым надо начинать это делать раньше, в случае заболевания раком предстательной железы у близких родственников или других жалоб. Вдобавок я рекомендую ещё делать УЗИ, т.к многие заболевания не проявляются до определённого момента и могут быть выявлены при ультразвуковом исследовании такие как: рак почки, кисты, камни в почках и другие", – порекомендовал врач.

Акбар Надыров отметил, что обращаться к специалисту стоит при любых нарушениях мочеиспускания: боли, затруднённое мочеиспускание, учащённое мочеиспускание, недержание мочи.

"Изменения в моче - это примесь крови, гноя, слизи, наличие резкого запаха и др. Появление уретральных выделений. Расстройство эякуляции: преждевременная, отсроченная, болезненная, примесь крови в эякуляте. Боли в внизу живота, в поясничной области, в паховой области, в области яичка. При наличии любой из этих проблем, нужно незамедлительно обращаться к специалисту", – подчеркнул доктор.

Уролог отметил, что представить современную урологию без ультразвукового исследования крайне сложно. Ведь это информативный, безопасный и доступный способ диагностики многих заболеваний мочеполовой системы, не имеющий противопоказаний, за исключением нескольких нюансов.

Для диагностики урологических заболеваний проводится УЗИ:

– почек и надпочечников;

– простаты;

– мочевого пузыря и мочеточников;

– яичек, мошонки.

"Данные органы можно исследовать в комплексе или по выбору с учетом предварительного диагноза. Для обнаружения гемодинамических нарушений в органах и тканях проводят УЗИ с допплером. С его помощью выявляют аномалии расположения сосудов, дефицит кровоснабжения органов, наличие тромбов, участков сужения, варикоза. Ультразвуковая диагностика помогает выявить огромное количество патологий", – рассказал врач.

Врач подчеркнул, что при урологическом УЗИ специалист получает полную картину строения, структуры органов. Исследование помогает обнаружить заболевания на начальной стадии, чтобы пациент своевременно приступил к лечению. При посещении врача-уролога в госпитале при необходимости сразу же проводят УЗИ мочевыделительной системы.

Для записи на приём к врачу позвоните по телефону: +7 (8212) 31-03-35

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