Уролог из Сыктывкара рассказал, почему мужчинам после 40 необходимо обследовать простату

Сохранение мужского здоровья – важное направление национального проекта "Демография". Врач уролог Госпиталя ветеранов войн и участников боевых действий Акбар Надыров рассказал о мерах профилактики урологических заболеваний, о первых симптомах и методах исследования, пишет пресс-служба Минздрава Коми.

"В урологии нет никаких строгих рекомендаций о том, как часто нужно обращаться к урологу для профилактики. Есть только одно исключение для мужчин: после 40-50 лет нужно один раз в год проходить скрининг-определение рака простаты. Некоторым надо начинать это делать раньше, в случае заболевания раком предстательной железы у близких родственников или других жалоб. Вдобавок я рекомендую ещё делать УЗИ, т.к многие заболевания не проявляются до определённого момента и могут быть выявлены при ультразвуковом исследовании такие как: рак почки, кисты, камни в почках и другие", – порекомендовал врач.