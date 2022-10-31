11 замерзающих около сыктывкарского ЛПК щенков нашли свой новый дом за пару дней

Щенки, которых нашли возле СЛПК, обрели новые семьи. 30 октября удалось пристроит последнего пса. Напомним, в середине сентября возле СЛПК собака родила одиннадцать щенят. Животные жили под холодной бетонной плитой полтора месяца. Собак обнаружила работница предприятия и начала подкармливать их.

После публикации про этих щенков на портале “Про Город Сыктывкар” малышей получилось раздать всего за пару дней. Каждый из них нашел новый дом. Женщина, которая искала щенкам дом, поддерживает связь с каждой новой хозяйкой малышей.