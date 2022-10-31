В Усть-Цильме теперь можно пройти техосмотр

На средства республиканского, местного и собственного бюджета, что вышло почти в 1, 5 миллиона рублей, "Усть-Цильмаагропромсервис" приобрело технические средства для диагностики и проверки состояния транспортных средств.

Теперь для жителей Усть-Цильмы нет причины выезжать ради техосмотра в другие районы республики. Им и здесь могут оказать качественные услуги. На открытии станции техосмотра также присутствовали сотрудники районной администрации.