Тельцам стоит избегать решения, а Львы решат надоевшую проблему: гороскоп на 31 октября

Овен

Ещё один день, требующий последовательности и постоянства. Типичным Овнам сегодня придётся позаимствовать эти качества у кого-то из знакомых, иначе ваши дела могут так и остаться неоконченными. В это время не рекомендуется начинать новый проект: он неизбежно натолкнется на невидимую стену препятствий. Если вам не терпится с кем-то пообщаться, наберитесь терпения и дождитесь позднего вечера. Именно в это время вы можете получить романтическое приглашение или весьма интригующее известие.



Телец

Сегодня подходящее время для завершения дел. Если вы проявили достаточно стойкости и выдержки, ваши позиции не ухудшатся (а возможно, даже станут прочнее). Например, молчаливый поединок с конкурентом окончится ничьей и никому не принесёт вреда. Если дали трещину ваши отношения с постоянным партнёром, проанализируйте ситуацию и придите к нужным выводам, за вас этого не сделает никто. В конце дня избегайте сомнительных решений. Не стоит что-либо делать под влиянием алкогольного опьянения или в полусонном состоянии. Близнецы

Утром и днем вам не помешает уединение. Ваша активность в это время невысока, а начинания бесплодны. Займитесь неизбежной рутиной: например, завершением дел или подготовкой к будущим событиям. Около полуночи вас могут неожиданно поманить новые приключения. Не исключено, что сегодня вы будете втянуты в интригу или в загадочную переписку, окажетесь в странном месте или в необычной компании. Майским Близнецам стоит избегать рассеянности, ложных ситуаций, напрасных мечтаний, общества сомнительных личностей.

Рак

Пока не наступил вечер, типичные Раки будут воплощением постоянства и здравомыслия. Вам будет трудно выкинуть из головы мысли о будущем. Не исключено постоянное обдумывание денежных и имущественных проблем, даже если они уже успешно решены. Перед сном вас может неожиданно посетить смутное беспокойство. Возможно, сегодня вам кто-то позвонит или вы получите позднее письмо по электронной почте. Прежде чем доверять автору сообщения (и тем более отвечать ему), убедитесь, что это не спам, не ошибка и не чей-то глупый розыгрыш.

Лев

Упорства вам сегодня не занимать. Задействуйте все доступные рычаги, чтобы наконец решить надоевшую проблему. Вечером всем Львам понадобится короткий отдых. Передышка будет необходима, чтобы восстановиться, освежиться, настроиться на новый лад. В конце дня не лишайте себя удовольствия поболтать по телефону или пообщаться с виртуальными друзьями, принять участие в вечеринке. Чтобы увидеть романтический сон, немного помечтайте, перечитайте любовную переписку, посмотрите сентиментальный фильм или послушайте музыку.

Дева

Днем придерживайтесь здравого смысла, не нарушайте стандартную последовательность действий. Это время удачно для подведения итогов, оформления результатов работы, окончательного денежного расчета с кем-либо. Поздний вечер создает для Дев романтическую, но при этом не самую безопасную обстановку, полную интриг, сомнений, обольщений, ложных идей. Девам, рождённым в августе, особенно не рекомендуется терять связей с реальностью. И в виртуальных, и в очных контактах сегодня не помешает строгий контроль со стороны.



Весы

Утром и днем Весы будут оставаться заложниками своих материальных дел, бизнеса или партнёрских отношений. Если вы хотите от души повеселиться в обществе друзей, вас переполняют забавные мысли и утонченные идеи, стоит подождать конца дня. Беседа или встреча, стартовавшая в этот период суток, подарит вам вдохновение и может затянуться за полночь. Сегодня прекрасное время для флирта, романтического свидания, удаленной переписки, сетевого общения, онлайн-игр, удовлетворения литературных и эстетических запросов.



Скорпион

Вплоть до вечера все Скорпионы способны упрямо гнуть свою линию. Но при этом вас будет волновать мнение общества, партнёра или родителей. Кардинальная смена обстановки и настроения ожидается лишь в самом конце дня. В это время вы станете свободнее, общительнее, подвижнее (внешне или внутренне). Вас будет проще уговорить и соблазнить. Тяга к новизне, острым ощущениям, тайнам, красоте, запретным вещам толкнет вас сегодня на приключения, если не в реальности, то в искусственно созданном виртуальном мире.

Стрелец

Днем вам понадобятся практичность, дотошность, исполнительность. Если вы руководитель, то, скорее всего, будете требовать этих качеств от подчиненных. Долгожданную свободу общения вам подарит вечер. Конец дня наиболее удачен для перемещений, диалогов, забавных шуток, интернет-серфинга. В это время может разыграться ваша фантазия. Вы можете быть очарованы человеком, который не совсем честен с вами. Сегодня Стрельцы рискуют стать мягким воском в чужих руках, даже не осознавая этого.

Козерог

Сегодня наиболее естественен неспешный ритм жизни. Жесткий режим дня не обязателен. Козероги, склонные к свободной творческой деятельности, получат от этих суток особое удовольствие. Вечером не спешите отвечать на просьбы и жалобы: скорее всего, это ложная тревога. Забавы окружающих в это время могут насмешить вас или (что не менее вероятно) показаться настоящим помешательством. Если происходящее не в вашем вкусе, отстранитесь от событий. Займите позицию наблюдателя или пораньше ложитесь спать.