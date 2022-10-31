В Сыктывдинском районе 11 сирот получат жилье

В 2022 году была выделена субвенция в размере 23,3 млн рублей на приобретение квартир детям-сиротам в Сыктывдинском районе, сообщает районная администрация. Предоставленная сумма позволяет приобрести 11 квартир. В настоящее время восемь квартир уже нашли своих хозяев.
Еще две квартиры находятся в процессе исполнения договора, по одной квартире объявлен аукцион и идет прием заявок.
В Сыктывдинском районе 113 детей-сирот состоит в очереди на получение жилья. Право на получение недвижимого имущества наступило уже для 69 человек.