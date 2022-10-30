Овнам придется сдерживать свои эмоции, а Девы заведут новые романтические отношения

Овен Овнам следует приготовиться, так как их ждет напряженная неделя в любовной и профессиональной сфере. Если хотите сохранить хорошие отношения со второй половинкой, придется держать свои эмоции под контролем и следить за своими высказываниями. На работе возможны разногласия с коллегами и даже конфликтные ситуации. Однако если вы полностью уверены в своей правоте, придется упорно отстаивать свои интересы, пусть это даже и доставит вам массу неприятных эмоций.

Телец

Представителям земной стихии придется несладко в предстоящие семь дней. У них возникнут трудности на работе и в личной жизни. К этому стоит отнестись как к жизненному уроку. Важно все правильно понять и переосмыслить свое поведение. Не пытайтесь убежать от проблем, которые появятся у вас на пути, они все равно будут возвращаться к вам, пока вы их окончательно не решите. Кроме того, стоит прислушаться к мнению коллег по работе, оно будет для вас полезным.

Рак

В предстоящие семь дней у Раков будет большое желание наладить отношения с близкими и второй половинкой. Стоит заметить, что для этого как раз подходящий момент. Воспользуйтесь аурой этой недели, чтобы укрепить существующую связь и вывести отношения на новый уровень. Кстати, это также подходящее время для новых знакомств и поиска партнера, главное — действовать, а не сидеть на одном месте. В профессиональной сфере все стабильно, а если возникнут какие-то трудности, постарайтесь подойти к решению вопроса творчески.

Лев

Для Львов сейчас бесполезное время принимать какие-то действия, будь-то в профессиональной или любовной сфере. Эта неделя подходит для отдыха и расслабления. Не стоит строить грандиозные планы на первую декаду ноября, так как непредвиденные обстоятельства легко могут их разрушить. Постарайтесь спокойно переждать это время и приспособиться к новым ситуациям.

Дева

Девы могут радоваться предстоящему периоду, так как в личных отношениях будут царить гармония и взаимопонимание. Это удачное время, чтобы укрепить существующую связь и вывести отношения на совершенно новый уровень. Также это хорошее время для общения и обмена информацией. В профессиональной сфере вас ждет успех. Удачно будут складываться переговоры, командировки и заключение договоров.

Близнецы

Неделя принесет Близнецам успехи и разочарования, достижения и промахи одновременно. Некоторые Близнецы столкнутся с нарушением планов, связанных с путешествием в другую страну, из-за возможных катаклизмов и форс-мажоров. Внезапное ухудшение самочувствия ощутит большинство Близнецов в конце неделе. Желательно обратить внимание на состояние своей иммунной системы, так как осеннее ослабление иммунитета может спровоцировать не только простудные заболевания, но и вирусные инфекции

Весы

Это будет удачная неделя для Весов, как и другие последующие периоды. Важно использовать этот благоприятный момент для решения своих задач, в том числе и жилищных вопросов. Стоит отметить, что от принятых решений на этой неделе будет зависеть развитие ваших личных отношений. В профессиональной и финансовой сфере ожидается подъем. Сейчас самое подходящее время закрепиться на выгодных позициях.

Скорпион

Неделя с 31 октября по 6 ноября идеальное время для Скорпионов, чтобы проявить инициативу в любой сфере жизни. Можно смело заводить знакомства и новые отношения, выводить уже существующие на совершенно другой уровень, а также принимать важные решения. Если найти применение своей инициативе на работе или в сфере финансов, можно удачно открыть новый проект и добиться грандиозного успеха. Девиз для Скорпионов на эту неделю – действовать и не останавливаться на достигнутом.

Стрелец

На этой неделе ваше восприятие реальности может не соответствовать тому, что есть на самом деле. Возможно, вас посетят какие-то воспоминания, и это вызовет у вас волнение и переживание. Постарайтесь проанализировать предыдущий опыт и изъять из него важные уроки. Это поможет обрести гармонию в отношениях с любимым человеком и вашими близкими. В профессиональной сфере сейчас не самое подходящее время начинать что-то новое, но отличный момент, чтобы успешно завершить начатые дела.

Козерог

Первая неделя ноября — это идеальный период, чтобы привнести в свою жизнь что-то новое. Вам жизненно необходим глоток свежего воздуха, поэтому если что-то вас тормозит, постарайтесь от него избавиться. Это также будет подходящее время для постановки новых целей, знакомств и встреч с друзьями. В сфере карьеры пора внедрять идеи, которые ранее казались вам нереальными.

Водолей

Это будут крайне напряженные семь дней для Водолеев, так как они будут сильно подвергаться критике со стороны любимого человека и коллег по работе. Важно проявить свою гибкость, чтобы выстоять в этот нелегкий период и не потерять то, что уже имеете. На работе от вас потребуется решительность и собранность, чтобы отстоять свое место под солнцем.

Рыбы