Власти Коми прокомментировали видео с требованиями мобилизованных выдать им экипировку

Администрация главы Коми отреагировала на видео, где мобилизованные требовали выдать им экипировку.

В сети появилось видео, где бойцы якобы из Коми Республики жаловались на отсутствие обещанной экипировки. Власти республики сообщили, что ни одна команда мобилизованных бойцов из Коми не была отправлена без нужной экипировки на СВО.