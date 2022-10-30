В Сыктывкаре "Газель" не уступила "ВАЗу" и устроила ДТП

В Сыктывкаре “Газель” протаранила “ВАЗ”. Пассажирка отечественного авто госпитализирована.

29 октября около 18: 25 на перекрестке улиц Димитрова и Октябрьский проспект произошла авария. Виновником оказался водитель “Газели” 1993 года рождения. Он двигался по Октябрьскому со стороны улицы Куратова. На нерегулируемом перекрестке с улицей Димитрова водитель не предоставил преимущество “ВАЗу”, который двигался по главной дороге.