В Сыктывкаре 17-летнего подростка обвинили в попытке продать наркотики

В столице Коми 17-летний подросток предстанет перед судом по делу о незаконном сбыте наркотиков. Продажа наркотических веществ осуществлялась в составе организованной группы, в которой состоял мальчик, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Коми.

По данным следствия, в августе 2022 года юноша пытался спрятать на улицах Сыктывкара наркотическое средство для покупателя. В ходе попытки его задержала полиция, наркотики изъяли из оборота.