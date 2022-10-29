В Жешарте при пожаре погибла пенсионерка

В 17:34 в пожарно-спасательную службу Усть-Вымского района поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме, как сообщает ГУ МЧС по Коми. Во время тушения пожара пожарно-спасательная служба обнаружила тело женщины 1959 года рождения. 11 жителей дома эвакуировались самостоятельно, мужчина 1977 года был спасен звеном газодымозащитной службы.

Очаг возгорания был ликвидирован в течение часа. Общая площадь пожара составила 2 м2. По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.