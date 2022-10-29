Жителя Печоры осудили за преступления против несовершеннолетних

43-летний житель г. Печоры был признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщил Следственный комитет РФ по Республике Коми. Мужчину осудили по ст. 135 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Суд установил, что подсудимый совершил развратные действия в отношении двух девочек, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Девочки находились в беспомощном состоянии и в силу возраста, уровня психического развития, индивидуально-психологических особенностей не понимали цель совершаемых действий мужчины, соответственно не могли сопротивляться.