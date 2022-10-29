Астрологи выяснили, какие знаки зодиака созданы друг для друга

По мнению астрологов большое влияние на романтические отношения оказывает расположение небесных тел. Некоторые знаки зодиака составляют между собой идеальную пару. ТЕЛЕЦ И ВЕСЫ

Представителям этих знаков не будет скучно вместе - они хорошо друг друга чувствуют и понимают, когда уместно веселье, а когда можно побыть в тишине и уюте.

Оба этих знака находятся под покровительством Венеры - планеты, названной в честь богини любви и красоты. Поэтому у Тельца и Весом много точек пересечения - они обладают схожим чувством прекрасного и ищут в романтических отношениях нежности, чувственности и заботы

БЛИЗНЕЦЫ И СТРЕЛЕЦ

Представители воздушного и огненного знака не могут сидеть на одном месте. Именно поэтому они идеально подходят друг другу, в то время как со спокойным и приземленным партнером они чувствовали бы себя связанными по ногам и рукам.

При всей схожести темпераментов, Близнецы и Стрельцы всегда могут научить друг друга чему-то новому. Стрелец поможет избраннику стать мудрее и ответственнее, а Близнецы, в свою очередь, поделятся с партнером секретом, как добиться успеха.

ДЕВА И КОЗЕРОГ

Оба знака наделены высоким интеллектом и упорством, которые помогают им уверенно двигаться вперед. Дева и Козерог составляют надежный тандем, в котором осенний знак будет прокладывать путь, а зимний - стоять у руля. Представители этих двух знаков обладают схожими целями и взглядами на жизнь, поэтому им легко договориться практически по любому вопросу.

Возможно, из-за природного упрямства они порой будут сталкиваться лбами, но при взаимном желании и любви друг к другу пойдут на компромисс.

РАК И РЫБЫ

Водные знаки - натуры чувственные, эмпатичные, мечтательные. В этой паре обе половинки всегда будут на одной волне, поскольку они превосходно чувствуют настроение друг друга и легко могут под него подстроиться.