Астрологи выяснили, какие знаки зодиака созданы друг для друга

По мнению астрологов большое влияние на романтические отношения оказывает расположение небесных тел. Некоторые знаки зодиака составляют между собой идеальную пару.
ТЕЛЕЦ И ВЕСЫ
Представителям этих знаков не будет скучно вместе - они хорошо друг друга чувствуют и понимают, когда уместно веселье, а когда можно побыть в тишине и уюте.
Оба этих знака находятся под покровительством Венеры - планеты, названной в честь богини любви и красоты. Поэтому у Тельца и Весом много точек пересечения - они обладают схожим чувством прекрасного и ищут в романтических отношениях нежности, чувственности и заботы
БЛИЗНЕЦЫ И СТРЕЛЕЦ
Представители воздушного и огненного знака не могут сидеть на одном месте. Именно поэтому они идеально подходят друг другу, в то время как со спокойным и приземленным партнером они чувствовали бы себя связанными по ногам и рукам.
При всей схожести темпераментов, Близнецы и Стрельцы всегда могут научить друг друга чему-то новому. Стрелец поможет избраннику стать мудрее и ответственнее, а Близнецы, в свою очередь, поделятся с партнером секретом, как добиться успеха.
ДЕВА И КОЗЕРОГ
Оба знака наделены высоким интеллектом и упорством, которые помогают им уверенно двигаться вперед. Дева и Козерог составляют надежный тандем, в котором осенний знак будет прокладывать путь, а зимний - стоять у руля. Представители этих двух знаков обладают схожими целями и взглядами на жизнь, поэтому им легко договориться практически по любому вопросу.
Возможно, из-за природного упрямства они порой будут сталкиваться лбами, но при взаимном желании и любви друг к другу пойдут на компромисс.
РАК И РЫБЫ
Водные знаки - натуры чувственные, эмпатичные, мечтательные. В этой паре обе половинки всегда будут на одной волне, поскольку они превосходно чувствуют настроение друг друга и легко могут под него подстроиться.
Рыбы в этом союзе будут отвечать за творчество и привнесут в отношения много нового, Раки, в свою очередь, охотно возьмут на себя быт и все “земные” обязанности.