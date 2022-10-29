Сыктывкарское “Дорожное хозяйство” запросило кредит под залог

МКП Сыктывкара “Дорожное хозяйство” разместило на портале госзакупок аукцион. Цель аукциона - оказание услуг по предоставлению кредита.
В документах аукциона отмечено, что использование кредитных средств будет производится при возникновении потребности. Поэтому кредит может быть погашен раньше поставленного срока - с 1 января 2023 года по 31 октября 2024 года.
Для обеспечения исполнения обязательств по выплате кредита предприятие отдает под залог недвижимое имущество, а именно:
— здание плавательного бассейна по улице Первомайской;
— земельный участок для обслуживания здания бассейна;
— здание центра досуга и кино «Октябрь»;
— земельный участок для обслуживания здания кинотеатра «Октябрь».
Итоги аукциона станут известны 8 ноября.