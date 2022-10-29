Сыктывкарское “Дорожное хозяйство” запросило кредит под залог

МКП Сыктывкара “Дорожное хозяйство” разместило на портале госзакупок аукцион. Цель аукциона - оказание услуг по предоставлению кредита.

В документах аукциона отмечено, что использование кредитных средств будет производится при возникновении потребности. Поэтому кредит может быть погашен раньше поставленного срока - с 1 января 2023 года по 31 октября 2024 года.