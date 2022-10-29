В Сыктывкаре перекрыто движение на оживленных улицах

Администрация Сыктывкара опубликовала постановления, в которых говорится о перекрытии движения на двух участках улиц. По ул. 2-й Новосельской произойдет ограничение движения транспорта по всей проезжей части в районе дома №16. Ограничение движения связано с производством работ по подключению сети газораспределения ООО ПМК-307 “Связьстрой-3” и продлится с 31 октября по 07 ноября 2022 года.

Также в настоящее время в связи с проведением аварийных работ Сыктывкарскими тепловыми сетями филиала “Коми” ПАО “Т Плюс” по улице Карла Маркса в районе дома №199 будет также произведено ограничение транспортного движения. На половину проезжей части от пересечения с улицей Красных Партизан до пересечения с улицей Орджоникидзе движение будет приостановлено до 7 ноября.