Налоговые доходы Коми снизятся в 2023 году

Государственный совет Коми принял в первом чтении бюджет республики на 2023 год, а также на плановый период 2024-2025 годов, сообщает ТАСС. По прогнозам ожидается значительный дефицит бюджета. Снижение поступлений налога, направленного на прибыль организаций, произойдет почти на четверть по сравнению с 2022 годом.
Со слов министра финансов Владимира Казакова в 2023 году налоговые и неналоговые доходы бюджета Коми будут составлять 80,8 млрд рублей. В 2024 году доходы поднимутся на 0,3%, а в 2025 году сравнятся с предыдущим годом.
Причиной снижения доходов отметили негативную или слишком незаметную положительную динамику, рассмотренную по основным налогам, образующим бюджет. К ним относятся налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, а также налог на имущество организаций. В совокупности они формируют 87-88% всего бюджета Коми.
Приоритетом при исполнении бюджета Коми стали реализация нацроектов, исполнение соцобязательств, консолидация средств на приоритетные направления.