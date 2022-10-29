Налоговые доходы Коми снизятся в 2023 году

Государственный совет Коми принял в первом чтении бюджет республики на 2023 год, а также на плановый период 2024-2025 годов, сообщает ТАСС. По прогнозам ожидается значительный дефицит бюджета. Снижение поступлений налога, направленного на прибыль организаций, произойдет почти на четверть по сравнению с 2022 годом.

Со слов министра финансов Владимира Казакова в 2023 году налоговые и неналоговые доходы бюджета Коми будут составлять 80,8 млрд рублей. В 2024 году доходы поднимутся на 0,3%, а в 2025 году сравнятся с предыдущим годом.